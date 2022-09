Fußball-Bezirksliga: SG Riedöschingen/Hondingen – SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 6:1 (3:1). – Die Gäste erwischten den besseren Start und waren in der ersten Viertelstunde die feldüberlegene Mannschaft. Die Heimelf operierte zunächst mit vielen langen Bällen und wirkten so wenig kreativ. Allerdings gelangen ihr aus Gäste-Sicht zwei vermeidbare Tore. Das 1:0 fiel aus spitzem Winkel und ein haltbarer Schuss aus zwanzig Metern fand den Weg zum 2:0 ins Tor.

Hausherren übernehmen allmählich die Kontrolle

Mit der Führung im Rücken übernahmen nun die Hausherren allmählich die Kontrolle und gingen wenig später mit einem 3:1-Vorsprung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel wurde die Dominanz der SG mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher. Vor dem gegnerischen Tor waren sie zudem effizient und so gingen sie am Ende mit einem deutlichen 6:1-Erfolg vom Feld. So feiert Riedöschingen einen klaren Sieg, der zwar verdient war, aber schlussendlich etwas zu deutlich ausfiel.

Tore: 1:0 (10.) Sauter, 2:0 (15.) Sauter, 3:0 (31.) Scherer, 3:1 (45.(ET) Schorpp, 4:1 (52./FE) Zolg, 5:1 (80.) Zolg, 6:1 (85.) Müllek. – SR: Kostenbader (Grafenhausen). – Z: 280.