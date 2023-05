SG Neukirch-Gütenbach - TuS Bonndorf vor 4 Stunden

Die SG Eintracht kämpft sich spektakulär zurück und behält einen Punkt gegen Bonndorf – mit Videos!

Lange sah es nach einem Sieg für die Gäste aus Bonndorf aus. Doch in den letzten 15 Minuten drehte die Heimmannschaft auf und verhinderte so die achte Niederlage in Serie und hatte am Ende sogar den Sieg auf dem Fuß.