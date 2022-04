von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Grafenhausen – SG Dauchingen/Weilersbach 2:5 (1:2). – In der ersten Hälfte bot sich den Zuschauern eine ausgeglichene Partie. Nach einer halbe Stunde brachte Mike Köhler die Gäste mit seinem Treffer mit 1:0 in Führung. Doch nur zehn Minuten später glich Michael Eichhorn eine bis hierhin interessante Begegnung wieder aus. Noch vor der Pause nutzte die Auswärtself auch ihr zweite Chance des Spiels und kam durch Daniel Losing zum 2:1-Halbzeitstand.

Grafenhausen stemmt sich gegen die Niederlage

Nach dem Seitenwechsel blieb die SG vor dem Tor äußerst effektiv. Nach einer knappen Stunde erhöhte Nils Maier auf 3:1. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands blieben die Hausherren im Spiel und stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Martin Kech brachte sein Team in der 67. Minute wieder bis auf einen Treffer heran.

Dauchingen verwertet seine Chancen eiskalt zum 5:2

Dauchingen aber blieb in der Schlussphase in der Chancenverwertung eiskalt und ein später Doppelpack von Nils Maier sorgte am Ende für einen verdienten und deutlichen 2:5 Auswärtserfolg.

Tore: 0:1 (30.) Köhler, 1:1 (40.) Eichhorn, 1:2 (43.) Losing, 1:3 (56.) Maier, 2:3 (67.) Kech, 2:4 (80.) Maier, 2:5 (83.) Maier. – Z: 90. – SR: Müller (Höchenschwand).

