Familienzusammenkünfte im Fußball sind keine Rarität mehr. Ob die Kovac-Brüder, die Allofs-Torjäger oder die Bender-Zwillinge – sie alle kickten als familiäre Einheit auf dem Rasen. Doch gleich drei Spieler einer Familie in einer Fußballstartaufstellung zu finden, ist selten. In der Kreisliga A, Staffel 1 findet man diese Konstellation. Adem (Spielertrainer), Ali (Mittelfeld-Regisseur) und Furkan Sari (Defensivspezialist) spielen allesamt für den VfB Villingen. Die Familie Sari trägt maßgeblich dazu bei, den Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga zu verwirklichen. Alle drei Akteure sind Stammspieler und auf ihren Positionen im Team nicht mehr wegzudenken. Vor allem ein Protagonist sticht beim Unterfangen „Aufstiegskampf“ heraus. Adem Sari, Ex-Fußballprofi in der Türkei, glänzt mit Toren, Vorlagen und Schlüsselszenen. Obwohl der ehemalige Pfullendorfer schon einiges in der Fußballwelt gesehen hat, ist er sich nicht zu schade dafür, an den Wochenenden für den Kreisliga-Klub auf Torejagd zu gehen und dem Verein als Spielertrainer zu helfen. „Das kann man nicht mit Geld aufwiegen“, äußert sich Adem Sari zu seinem Engagement beim VfB Villingen. Der Spielertrainer weis wovon er redet. Als ehemaliger Profi in der Türkei hat er bereits einiges von der Fußballwelt gesehen und weiß, wie es auch anders geht. Das Haifischbecken Profifußball spuckte ihn nach lang anhaltenden chronischen Achillessehnenbeschwerden unbarmherzig wieder aus. Ohne Schmerz und Druck Fußball zu spielen, war nicht möglich. Nun bietet ihm der VfB eine Chance, auf Zusammenhalt und eine familiäre Wohlfühlatmosphäre.

Sari-Rückkehr in Villingen – Neubeginn mit Neffen beim VfB

„Die Familie ist nicht in Geld aufzuwiegen“, konstatiert Adem Sari. Das hat der geborene Villinger nach seiner Profi-Laufbahn am eigenen Leib erfahren dürfen. Nun spielt er seit seiner Deutschland-Rückkehr, einem kurzen Abstecher zum FC Bad Dürrheim und der Zwischenstation beim SV Gosheim, für den VfB in Villingen. Seit Januar 2022 ist er dort als Spielertrainer aktiv. Seine Neffen freut es. Sie sind nun Teil einer Sari-Erfolgsgeschichte.

Der Spielertrainer und seine Neffen können nun in der Kreisliga A, Staffel 1 dafür sorgen, dass der VfB Villingen in die Bezirksliga marschiert. Es sieht nicht schlecht aus im Liga-Endspurt. Fünf Wochen vor Saisonschluss rangiert der VfB auf Tabellenplatz zwei. Doch viel wichtiger: Die Familie ist auf dem Platz vereint, gibt ein Gefühl von Rückhalt, Vertrauen und Geborgenheit. All das, was Sari braucht, um glücklich zu sein, findet er in dieser Konstellation wieder.

Der neu beginnende Lebensabschnitt von Adem Sari nach der Karriere liest sich gut. Nicht allein der Sport hilft über das schmucklose Ende in der Türkei hinweg. Das Leben als Familienvater einer drei Jahre alten Tochter gibt dem leidenschaftlichen Angreifer viel. Furkan und Ali als Blutsverwandte, weichen auf dem Platz nicht von seiner Seite. Sie sind Teil eines Vereins, der nicht auf Biegen und Brechen Leistung einfordert. „Die Gesundheit und die familiären Werte, die hier ausgelebt werden, helfen mir ungemein. Dafür danke ich auch dem VfB. Die Gespräche mit dem Präsidium gaben mir sofort ein gutes Gefühl, hier mit meinen Neffen für den Verein Fußball spielen zu wollen“, so Adem Sari.

Die Ligazugehörigkeit war für ein Engagement des Ex-Profis kein Gesprächsthema: „Das war nicht ausschlaggebend dafür, hier zu spielen. Wir haben einige Spieler, die von ihrem Potenzial in höheren Ligen spielen könnten“ so Sari. Neffe und Mittelfeld-Regisseur Ali Sari, der sich im letzten Spiel gegen den FC Schönwald mit seinem Treffer zum 1:2-Anschluss in die Torschützenliste eintrug, sowie Verteidiger Furkan Sari, traue er dies zu. Beide liefen in ihrem Dasein als Fußballer bereits für den FC 08 Villingen in der Oberliga auf. „Aber wir Saris wollen hier beim VfB etwas entwickeln. Uns geht es nicht darum, möglichst weit oben zu spielen. Sonst hätten wir uns nicht für den VfB entschieden. Man soll von außen sehen und spüren können, dass wir einfach Spaß am Spiel haben“, erklärt Adem Sari die Entscheidung pro VfB Villingen.

Starke Leistungen der Saris bringen den VfB nach oben

Aus sportlicher Sicht hat sich das Engagement der Sari-Familie bislang ausgezahlt. In der aktuellen Saison 2022/2023 sammelte der VfB satte 46 Punkte. Zudem konnte der höherklassige Lokalrivale DJK Villingen unter der Beteiligung der Sari-Schützlinge aus dem Bezirkspokal gekegelt werden. Das Prestige-Duell endete 4:2 nach Verlängerung. Im Pokal verkauften sich die Saris gut, ehe die Pokal-Euphorie durch eine knappe 5:3-Niederlage nach Verlängerung gegen den FC Brigachtal gestoppt wurde.

Adem Sari erklärt die Vorgehensweise im Spitzenspiel gegen den FC Schönwald. Seine Erfahrung aus 29 Erstligaspielen in der türkischen Super-League helfen dem VfB Villingen. | Bild: Fabian Schönrock

In insgesamt 21 Ligaspielen liefen die Saris auf. Dauerbrenner des Sari-Clans ist Furkan Sari. Er verpasste lediglich eine einzige Partie. Am 16.Spieltag gegen die SG Fischbach fehlte der agile Abräumer. In insgesamt 1691 Minuten streifte sich der Stabilisator das Rot-Schwarze Trikot über. Dabei gelangen ihm immerhin stolze zehn Treffer. Auch Adem absolvierte 20 Spiele, konnte allerdings seinem Neffen nach Einsatzminuten nicht überflügeln. Er spulte 1638 Minuten ab, in denen ihm 22 Tore glückten.

Adem (vorn) und sein Neffe Furkan (links daneben) gehen auch bei der Erwärmung vor dem Spiel voran. | Bild: Fabian Schönrock

Mittelfeld-Regisseur Ali Sari kam immerhin auf stolze 19 Ligaspiele, in denen er 1656 Minuten auf dem Feld verbrachte. Ihm gelangen 14 Tore. Unter anderem steuerte er im Spitzenspiel des 21.Spieltags ein essenziell wichtiges Tor beim 2:2 im Auswärtsspiel gegen Aufstiegskonkurrent FC Schönwald bei.

Ali Sari gelingt das 1:2 gegen den FC Schönwald Video: Fabian Schönrock

Damit partizipierten die drei Saris an 46 von insgesamt 76 Saisontoren des VfB. Damit gingen im Schnitt 1,65 Tore pro Spiel auf das Konto der drei Musketiere. Die offensive Spielweise der Sari-Brüder äußert sich auch im Tabellenbild. Nur eine Mannschaft erzielte in dieser Saison mehr Tore, als der VfB. Die SG Dauchingen/Weilersbach machte es mit 81 Toren noch besser und steht als einziges Team tabellarisch über den Roten.

Adem und Ali Sari bereiten sich auf die anstehende Partie vor. Adem ist auf der Stürmerposition mit 22 Treffern der torgefährlichste Spieler unter den Saris. Neffe Ali Sari blüht mit starken Vorlagen auf der Spielmacherposition auf. | Bild: Fabian Schönrock

Spielphilosophie „Spaß am Spiel soll beibehalten werden“

Von Aufstiegsdruck redet trotz der sportlichen Platzierung niemand. Der Wunsch des Aufstiegs ist vorhanden, soll aber nicht den Prinzipien weichen. „Wir wollen Fans und Spieler von unserer Spielfreude begeistern. Wir fühlen uns mit dem Ball wohl. Wir mögen es, am Ball zu sein und wollen das Spiel machen. Das wollen wir auch in Zukunft gern zeigen“, so Spielertrainer Adem Sari.

Den Spaß am Spiel mit den drei Saris, dürfen die Anhänger des VfB Villingen bereits am kommenden Wochenende bestaunen. Dann tritt die Sari-Familie am Samstag um 15.30 Uhr mit dem VfB am heimischen Friedengrund gegen SG Vöhrenbach/Hammereisenbach an.