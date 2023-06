Fußball vor 17 Stunden

SV 08 Laufenburg strukturiert mit Trainerteam als Ersatz für Thomas Scherzinger die „Zweite“ neu

Fußball-Bezirksliga: Junge Talente sollen in der künftigen „U23“ auf hohem Niveau in den Aktivbereich integriert werden. Nachfolger von Thomas Scherzinger werden in der kommenden Woche präsentiert