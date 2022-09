Fußball-Bezirksliga: SV Orsingen-Nenzingen – SV Deggenhausertal 1:1 (1:1). – Die Gäste hatten von Beginn an leichte Feldvorteile, sie verlagerten das Spielgeschehen oft mit guten Diagonalbällen, doch die Heimelf zeigte sich wachsam in der Defensive.

Drei Höhepunkte und ein 1:0 in der ersten Hälfte

Es gab genau drei Höhepunkte in den ersten 45 Minuten: Tobias Schafhäutle brachte den SV O-N mit einem spektakulären Fallrückzieher in der 26. Minute in Führung. Zehn Minuten später knallte ein Freistoß von Schafhäutle an den Innenpfosten, und der SV Deggenhausertal kam mit seiner ersten guten Torchance kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich durch Nicolas Schiller.

Nach dem Wechsel mehr Abwechslung

Die zweite Hälfte bot wesentlich mehr Abwechslung. Gästestürmer Maag schoss gleich zweimal deutlich am Tor vorbei, für den Gastgeber hatte Naumann zwei gute Gelegenheiten. Die Gäste setzten nach 70 Minuten einen Schlenzer an den Pfosten, und in der 75. Minute entschied Schiedsrichter Stefan Teufel auf Foulstrafstoß für den SVD.

Endele pariert Deggenhausertal-Strafstoß

Torhüter Fabio Endele hielt den Strafstoß aber sicher, und seine Mannschaft somit im Spiel. Einen Schlenzer von Feldt hielt Gästetorhüter Mutter sicher, auf der Gegenseite lenkte Endele einen Schuss von Jehle über die Latte.

Orsingen-Nenzingen hält Deggenhausertal-Druck stand

Fast wäre der Heimelf noch der Lucky Punch geglückt, doch Buhl zielte aus zwölf Metern zu hoch. Der SVD riskierte in der Schlussphase mehr, doch die Abwehr der Platzherren hielt dem Druck stand, konnte aber die eigenen Konterchancen nicht sauber zu Ende spielen. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Unentschieden. (ks)

Tore: 1:0 (26.) T. Schafhäutle, 1:1 (45.) N. Schiller – SR: Stefan Teufel (Konstanz). – Z: 120.

