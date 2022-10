von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – FC Steißlingen 7:2 (5:1). – In einem torreichen Bezirksligaspiel kann der FC Hilzingen am Kirchweihwochenende die Punkte im Inpotron Sportpark behalten.

Der FC Hilzingen war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und kam schon in den ersten Minuten zu hochkarätigen Torchancen. Nach einem Pass in die Tiefe schob Jeckl in der 10. Minute zum 1:0 ein. In der 21. Spielminute war es ebenfalls Jeckl, der den Torhüter umkurvte und auf 2:0 stellte. DreiMinuten später konnte Jeckel in einer ähnlichen Situation wie beim 1:0 den Hattrick zum 3:0 klar machen.

In einer schwachen Spielphase des FC Hilzingen erzielten die Steißlinger dann per Handstrafstoß das 1:3. In der 42. und 44. Spielminute wurde der Vorsprung aber durch Freudenthaler und Jeckl zum 4:1 und 5:1 ausgebaut.

Auch in der zweiten Halbzeit war der Hilzinger Sieg in keiner Sekunde gefährdet. So konnte Endres nach einem Fehlpass des Steißlinger Torhüters in der 78. Spielminute zum 6:1 einschieben. Durch eine Abstimmungsfehler in der Hilzinger Abwehr verkürzte Damisch durch die Beine von Renner auf 2:6. In der 86. Spielminute setzte der eingewechselte Cetera mit einem Kopfball zum 7:2 den Schlusspunkt.

Insgesamt war es eine einseitige Bezirksligapartie. Der FC Hilzingen wurde seinen zahlreichen Zuschauern gerecht und fuhr den erwarteten Heimsieg ein.

Tore: 1:0 (10.) Jeckl, 2:0 (21.) Jeckl, 3:0 (24.) Jeckl, 3:1 (38.) Zhuniqi, 4:1 (42.) Freudenthaler, 5:1 (44.) Jeckl, 6:1 (78.) Endres, 6:2 (78.) Damisch, 7:2 (86.) Cetera. – SR: Uwe Schaffart. – Z: 300.

