Fußball-Bezirksliga: Türkischer SV Konstanz – FC Hilzingen 0:0. – In einem guten Bezirksligaspiel legten die Einheimischen von Anfang an offensiv los, und in der fünften Spielminute landete ein Freistoß von Nicholas Braun an der Latte des Hilzinger Tores. Acht Minuten später streifte ein Schuss von Braun knapp am Tor vorbei. Und den in der 25. Minute schnell ausgetragenen Konter der Hilzinger parierte Torhüter Fabio von Briel souverän. In der 32. Minute setzte sich Alireza Yaghoobi durch, doch seinen satten Schuss entschärfte der Hilzinger Torwart Alexander Wittmer mit seinen Fingerspitzen. Die präzise Flanke von Denis Kir vergab Betim Morina mit dem Kopf und kurz vor der Halbzeitpause landete der Schuss von Deniz Kir am Pfosten des Hilzinger Kasten. So ging es torlos in die Halbzeit.

Rote Karten auf beiden Seiten

In der zweiten Halbzeit standen die Gäste sehr tief und verteidigten viele gute Chancen der Gastgeber. In der 62. Minute köpfte Pascal Lacheta den Ball an die Latte. Zwei Minuten später parierte Alexander Wittmer einen Schuss von David Willhelmsen. Der Nachschuss ging daneben. In der 69. Minute dezimierten sich die Gastgeber selbst mit einer Roten Karte, ein Hilzinger sah in der 90. Minute ebenfalls Rot.

SR: Christoph Busch. – Bes. Vorkommnisse: Rote Karte (69.) Tuncer, Rote Karte (90.) Harder.

