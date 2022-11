Fußball vor 9 Stunden

Transfersensation bahnt sich an: Warum Alessandro Fiore Tapia vor dem Absprung zu den Südsternen ist

Der FC Öhningen-Gaienhofen und der ESV Südstern Singen gelten in der Bezirksliga als Favoriten für den Landesliga-Aufstieg. Nun soll der Topspieler von der Höri-Elf zu den Südsternen wechseln. Was am Gerücht dran ist.