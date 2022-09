von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Orsingen-Nenzingen – SV Mühlhausen 1:5 (1:2). – Der SV Orsingen-Nenzingen war noch nicht richtig auf dem Platz und organisiert in der Abwehr, als Wendel bereits nach einer Minute die Gästeführung erzielte. Mühlhausen bestimmte anschließend das Spiel. Jannik Lattner traf in der zehnten Spielminute per Hacke nur die Unterkante der Latte.

Ausgleichstreffer per Nachschuss

Danach fanden die Gastgeber langsam ins Spiel und Manuel Probst erzielte im Nachschuss den Ausgleich, nachdem Maximilian Bäumer zuvor an Gästetorhüter Julian Heizmann gescheitert war. Nach einer Viertelstunde ließ Marc Labusch im Strafraum zwei Spieler elegant aussteigen, sein Schuss verfehlte das Tor der Gastgeber knapp.

Noch vor der Pause gehen die Gäste erneut in Führung

Die erneute Gästeführung zum 2:1 erzielte Lenartas nach einem Eckball, als die Abwehr der Gastgeber den Ball nicht konsequent genug aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Nach dem Seitenwechsel erzielte Wendel nach einem Freistoß völlig unbedrängt per Kopf das 3:1. Nach 55 Minuten erzielte Kempter das 4:1, nachdem die einheimische Abwehr zum wiederholten Male nicht sauber klären konnte.

Orsingen-Nenzingen findet nicht mehr in das Spiel

Orsingen-Nenzingen hatte enorme Probleme im Spielaufbau gegen früh störende Gäste und hatte nach vorne kaum Aktionen. Mühlhausen ließ noch einige klare Torchancen aus oder Torhüter Endele klärte direkt oder im Nachfassen.

Es hätte auch noch deutlicher werden können

In der 78. Minute erzielte Lattner per Flachschuss das 5:1 nach einem Ballverlust im Spielaufbau der Einheimischen. Das Spiel endete nach einem Lattentreffer der Gäste, die an diesem Tag dem Gastgeber sowohl technisch als auch kämpferisch deutlich überlegen waren. (ks)

Tore: 0:1 (1.) Wendel, 1:1 (10.) Probst, 1:2 (16.) Lenartas, 1:3 (49.) Wendel, 1:4 (55.) Kempter, 1:5 (78.) Lattner. – SR: Salwik (Salem). – Z: 160.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga, Bodensee finden Sie hier: