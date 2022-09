von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Steißlingen – FC Bodman-Ludwigshafen 1:3 (0:2). – Der FC Bodman-Ludwigshafen gewinnt umkämpftes Spiel in Steißlingen, weil die Gastgeber zu viele Chancen ungenutzt lassen.

Steißlingen macht von Beginn an Druck

Von Beginn an machte der FC Steißlingen Druck auf das gegnerische Tor und hatte drei gute Möglichkeiten durch Baumann, Damisch und Brassel, die alle ungenutzt blieben. In der 9. Minute wurde die Heimmannschaft dann kalt erwischt, als Steffen Keller eine Unkonzentriertheit zur Führung für den FC Bodman-Ludwigshafen nutzte. Steißlingen versuchte, weiterhin Druck aufzubauen, blieb bei der Chancenauswertung aber zu unentschlossen. In der 45. Minute war es wiederum Steffen Keller, der einen Steißlinger Fehler ausnutzte und zur 2:0-Führung für die Gäste einschob.

Mehr als der Anschlusstreffer gelingt nicht

Der FC Steißlingen war in der zweiten Spielhälfte bemüht, sich wieder ins Spiel zu bringen. Gelegentliche Konter der Gäste waren aber weiterhin gefährlich. In der 60. Spielminute gelang Felix Lehmann der Anschlusstreffer zum 1:2 für Steißlingen. Die Begegnung blieb weiter offen, da Steißlingen auf den Ausgleich drückte und Bodman-Ludwigshafen auf Konter lauerte. Durch eine Rote Karte nach grobem Foulspiel geriet die Gastmannschaft in den letzten Minuten noch in Unterzahl.

Entscheidung fällt in der Nachspielzeit

Der FCS warf alles nach vorne und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Letztendlich konnte aber Yalcin Demir in der 91. Minute einen Konter zum 3:1-Siegtreffer für Bodman-Ludwigshafen abschließen.

Tore: 0:1 (9.) Keller, 0:2 (45.) Keller, 1:2 (60.) Lehmann, 1:3 (90.+1) Demir. – SR: Würzer (Moos). – Z: 140. – Bes. Vork.: Rot (83./FC BoLu) Schaal, Gelb-Rot (91./FCS) Nägele.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: