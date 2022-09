von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: TSV Aach-Linz – SV Orsingen-Nenzingen 2:3 (1:1). – Beide Mannschaften zeigten in der ersten Hälfte der Spielzeit offensiven Fußball. In der 39. Minute brachte Nico Veit die Gäste nach einem schönen Distanzschuss in Führung. Nur zwei Minuten später vollendete Erik Dukart vom TSV Aach-Linz den schönen Konter seiner Mannschaft zum Ausgleichstreffer.

Fabio Endele war kaum zu überwinden

Auch nach der Halbzeitpause scheiterte die Heimmannschaft mehrmals an Gästetorhüter Fabio Endele und seinen starken Paraden. Sein Team belohnte ihn im Anschluss durch den erneuten Führungstreffer zum 2:1 durch Kevin Stehle in der 47. Minute. Unterhaltsam ging die Partie weiter: Dem TSV sprang ein fast geglaubter Treffer von der Latte wieder aus dem Tor, glich dann durch einen verwandelten Handstrafstoß von Todor Stoykov wieder zum 2:2 aus.

Entscheidung fiel durch einen Kopfball nach einer Ecke

Die Entscheidung des Spiels fiel aber durch den Kopfballtreffer von Daniel Stemmer nach einem Eckball für den SV Orsingen-Nenzingen. Danach warf der TSV Aach-Linz nochmals alles nach vorne, blieb unbelohnt und musste das Heimspiel mit 2:3 verloren geben.

Tore: 0:1 (39.) Veit, 1:1 (41.) Dukart, 1:2 (47.) Stehle, 2:2 (71.) Staykov, 2:3 (82.) Stemmer. – SR: Jan Burgenmeister (Uhldingen-Mühlhofen). – Z: 190.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: