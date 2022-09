von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Öhningen-Gaienhofen – SV Orsingen-Nenzingen 4:2 (1:1). – Nach anfänglichem Abtasten setzte der FC Öhningen-Gaienhofen in der 17. Minute durch Daniel Fiore Tapia einen ersten Schuss an die Latte. Und in der 25. Minute verpasste Wäschle nach schöner Flanke von Grieger knapp das 1:0. Besser machte er es 300 Sekunden später, als er die unachtsame Orsinger Hintermannschaft stehen ließ und zum 1:0 einschob. Danach konnte der Gast mit einem ersten Warnschuss auf sich aufmerksam machen, welcher aber von Weiermann sicher gehalten wurde.

Weiermann verhindert den Ausgleich

Der FC zeigte sich in dieser Phase agiler, aber der berühmte letzte Pass fand nicht den Mitspieler. In der 42. Minute hatte Stemmer die große Chance zum Ausgleich, als er alleine auf Weiermann zulief, aber an diesem scheiterte. So ging es mit einem 1:0 in die Pause.

Zwei Tore innerhalb von einer Minute

Nach Wiederanpfiff sahen die Zuschauer zwei Tore innerhalb einer Minute: Zunächst erwischte der SV die Öhninger Hintermannschaft eiskalt und erzielte 30 Sekunden nach Wiederanpfiff den Ausgleich durch Schafhäutle. Wiederum direkt nach Anspiel erzielte Hofbauer die erneute Führung für die Heimelf.

Wäschle trifft per Kopf zum 3:1

In der 53. Minute köpfte Wäschle nach Flanke von Hofbauer das 3:1. Das 4:1 erzielte Daniel Fiore Tapia nach Flanke von Grieger mit einer Volleyabnahme. In der 65. Spielminute konnte der SV durch einen Foulstrafstoß auf 2:4 verkürzen. Der FC blieb aber weiter spielbestimmend und kam immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor, ohne aber etwas Zählbares daraus zu machen.

Karateeinlage verhindert das 3:4

Spektakulär wurde es noch mal kurz vor Spielende, als Anselment Weiermann überlupfte und dieser den Ball mit einem Karatesprung noch von der Linie kratzen konnte. Somit blieb es beim verdienten Heimerfolg und der FC holte den vierten Sieg im vierten Spiel der Saison.

Tore: 1:0 (30.) Wäschle, 1:1 (45.) Schafhäutle, 2:1 (46.) Hofbauer, 3:1 (53.) Wäschle, 4:1 (58.) Daniel Fiore Tapia, 4:2 (65.) Stehle. – SR: Würzer. – Z: 200.

