Fußball-Bezirksliga: FC RW Salem – SV Orsingen-Nenzingen 6:0 (4:0). – Salem zeigte vom ersten Ballkontakt an, wer das Sagen auf dem Platz haben wird und drängte Orsingen-Nenzingen in die Defensivarbeit. Bereits in der neunten Minute markierte die Salemer Sturmspitze Sören Reiser das 1:0, nachdem Torhüter Matthias Stemmer seinen ersten Schuss noch abwehren konnte, beim Nachschuss des Abprallers war jedoch chancenlos.

In elf Minuten drei weitere Salemer Treffer zum 4:0

Das 2:0 fiel bereits sechs Minuten später, als Su nach einem Doppelpass mit Reiser einlochte. Das 3:0 nur drei Zeigerumdrehungen später. Nach Ping Pong im Fünfmeterrraum drückte ein Gästeabwehrspieler per Brust das Leder ungewollt über die Linie, der Schiedsrichter aber notierte Su als Torschützen. Wiederum nur zwei Minuten danach erhöhte der stets präsente Max Wimmer spektakulär mit dem Außenrist von der Grundlinie aus nach einem Eckball auf 4:0.

Nur noch drei Highlights nach dem Wechsel

Anschließend verflachte die Begegnung für die restlichen 70 Minuten zusehends, was nicht zuletzt den hochsommerlichen Temperaturen geschuldet war. Die Gäste bemühten sich um Schadensbegrenzung, während die Einheimischen sich mit der Spielverwaltung begnügten. Die drei Highlights in der zweiten Hälfte waren das 5:0 in der 79. Minute durch den eingewechselten Finn Conen und das 6:0 in der 88. Minute durch Met Asllani, ebenfalls eingewechselt. Dazwischen, in der 81. Minute, ein zunächst verwandelter, anschließend zurückgepfiffener und in der Wiederholung am Pfosten landender Foulstrafstoß durch Trischner.

Unter dem Strich bleibt ein verdienter Heimsieg der Hausherren festzuhalten, während die Gäste aus dem Hegau sich trotz des schnellen und hohen Rückstandes nie aufgaben.

Tore: 1:0 (9.) Reiser, 2:0 (15.) Su, 3:0 (18.) Su, 4:0 (20.) Wimmer), 5:0 (79.) Conen, 6:0 (88.) Asllani. – SR: Busch (Weingarten). - Z: 120.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: