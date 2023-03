Platzherren verschießen in turbulenten Partie einen Strafstoß, verlieren dann den Schützen mit einer Gelb-Roten Karten, halten danach aber 44 Minuten lang den FC RW Salem in Unterzahl auf Distanz.

Fußball-Bezirksliga: SC Markdorf – FC RW Salem 3:2 (3:1). – Der SC Markdorf setzte sich in einer turbulenten Partie zu Zehnt gegen den Favoriten durch. Die Platzherren fanden gut in das Linzgauduell, gingen schon nach 17 Minuten in