Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – FC Steißlingen 2:1 (1:1). – Nach 90 Minuten war man sich einig, dass die Heimelf deutlich höher gewinnen hätte müssen, jedoch reihenweise hochkarätige Chancen liegen gelassen hat.

Steißlingen ging früh in Führung

Steißlingen ging bereits nach zwei Minuten durch einen Fehler der Hilzinger Hintermannschaft mit 1:0 in Führung. Felix Lehmann hatte am schnellsten geschaltet, musste nur noch FCH-Hintermann Andre Müller umkurven und zur Führung einschieben. Mit der Führung im Rücken zog sich die Futre-Elf weitestgehend zurück und überließ den Hegauern das Spiel.

Stark gelingt das 1:1 für Hilzingen

Vor allem das Offensiv-Duo um Stark/Nesci stellte die Defensive der Gäste immer wieder vor Probleme. In der 16. Spielminute war es Stark, der mit seinem zehnten Saisontreffer den Ausgleich herstellte. In der Folge ließ der FCH gute Chancen ungenutzt. Steißlingen setzte auf Konterspiel und versuchte mit langen Bällen das Mittelfeld zu überbrücken. Zählbares kam dabei nicht heraus. So ging es mit einem schmeichelhaften, aber nicht unverdienten 1:1 in die Halbzeitpause.

Nach dem Wechsel drückten die Gastgeber

Mit Beginn der zweiten Halbzeit nahm der Druck auf das Tor von Gäste-Torwart Windey deutlich zu. Die Hausherren erspielten sich nach und nach immer mehr Torchancen. Die Elf aus dem Mindlestal wurde nach und nach immer mehr in die Defensive gedrängt und mussten sich aufs Verteidigen konzentrieren.

Chancen in Minutentakt vergeben

Aus Hilzinger Sicht ließ man im Minutentakt hochkarätige Chancen liegen. Hilzinger Zuschauer waren der Verzweiflung nahe. Mehrere einhundertprozentige Chancen wurden reihenweise vergeben, und so waren sich alle sicher, dass es so kommen muss, wie es immer kommt. Einzig das lange Bein von FCH-Abwehrspieler Günzel verhinderte den 2:1-Führungstreffer der Gäste. Den einzig gut ausgespielten Konter der Steißlinger nutzte Stürmer Lehmann nicht, der quasi frei vor dem Tor zum Abschuss kam, doch Günzel rettete auf der Linie.

Alle rechnen mit dem Abpfiff, stattdessen Strafstoß

Auch danach ließ der FCH zwei Hochkaräter durch Bschorr und Hesse liegen. Als alle schon mit dem Abpfiff rechneten, holte Stark mit einer bärenstarken Einzelleistung einen berechtigten Strafstoß für die Heimelf heraus. Den verwandelte Maximilian Jeckl sicher (92. Minute) zum Siegestreffer.

Am Ende wurde der aufopferungsvolle Kampf der Gäste nicht belohnt. Sie mussten sich aber auch eingestehen, dass die Heimelf mindestens vier oder fünf Tore hätte schießen können oder sogar müssen.

Tore: 0:1 (2.) Lehmann, 1:1 (16.) Stark, 2:1 (90.) Jeckl (FE). – SR: Renner. – Z: 150.

