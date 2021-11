Fußball 16. November 2021, 10:45 Uhr

Freunde fürs Leben, Gegner für 90 Minuten: Toni Fiore Tapia und Serdar Yalcinkaya kämpfen im Topspiel der Fußball-Bezirksliga um den Spitzenplatz

Toni Fiore Tapia, Trainer des Bezirksliga-Tabellenführers FC Öhningen-Gaienhofen und Serdar Yalcinkaya, Coach des Zweitplatzierten SC Konstanz-Wollmatingen, sind eng befreundet. Am Wochenende muss die Freundschaft aber für 90 Minuten ruhen, denn in der Partie zwischen den beiden Topteams am Samstag geht es um Tabellenplatz eins. Wie sich die beiden vor acht Jahren kennengelernt haben und welches Ritual sie nach den Duellen gegeneinander haben.