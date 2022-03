von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Steißlingen – 1. FC Rielasingen-Arlen II 2:0 (0:0). – In der Anfangsphase des ausgeglichenen Spiels konnte sich keine der beiden Mannschaften wirkliche Vorteile erspielen. Torraumszenen gab es ebenfalls keine auf beiden Seiten.

Ungenutzte Chancen auf beiden Seiten

Dann, in der 22. Minute, hatte der Steißlinger Spieler Baumann den ersten guten Abschluss. Sein Schuss ging allerdings deutlich am Tor vorbei. Nach 30 Minuten bot sich die erste gute Möglichkeit für die Gäste. Cardoso schoss nach guter Hereingabe über das FC-Gehäuse. In der 35. Minute ereignete sich die beste Chance des Spiels für die Gäste aus Rielasingen-Arlen. Bächle überwand mit einem Lupfer FC-Torwart Windey, doch der Steißlinger Verteidiger Nägele verhinderte den Treffer artistisch vor der Torlinie.

Heimelf geht in Führung

Nach dem Seitenwechsel ging die Heimelf mit dem ersten guten Angriff in Führung. Zhuniqi setzte sich stark durch und bediente im Strafraum den freistehenden Baumann, der in der 53. Minute die Führung erzielte. In der 96. Minute parierte FC-Schlussmann Windey stark gegen einen Schuss von Bächle. Der FC verteidigte die Führung in Folge gut und konnte den Gegner vom Strafraum weitgehend fernhalten. Die Entscheidung des Spiels fiel in der 86. Minute. FCS-Spieler Brassel kam im Strafraum zu Fall und der gut leitende Schiedsrichter Würzer entschied sich für Strafstoß, den Zhuniqi sicher zum 2:0-Endstand verwandelte.

Tore: 1:0 (53.) Baumann, 2:0 (86/FE.) Zhuniqi. – SR: Würzer (Bankholzen-Moos). – Z: 120.

