Türk SV Konstanz - FC Bodman-Ludwigshafen 02. Oktober 2022, 20:10 Uhr

FC Bodman-Ludwigshafen holt sich beim TSV Konstanz drei Punkte

Der Aufsteiger setzt sich beim Landesligaabsteiger mit 3:1 durch. Gastgeber geht zwar 1:0 in Führung, ist am Ende aber mehr als 30 Minuten in Unterzahl. Kampfstarkes Bodman-Ludwigshafen dreht die Partie.