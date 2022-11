von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Steißlingen – 1. FC Rielasingen-Arlen II 0:5 (0:2). – In einer einseitigen Partie gingen die Gäste bereits nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Den ersten gut vorgetragenen Angriff verwertete Bohlander. In der 16. Minute traf Gästespieler Mendes nach guter Einzelleistung nur den Außenpfosten. Die Gäste kontrollierten in der Folge weiterhin das Spiel, ohne vom Gegner ernsthaft gefordert zu werden und in Bedrängnis zu geraten. In der 42. Minute hatte der FCS die erste gute Chance. Den gefährlich abgefälschten Schuss von Damisch klärte Gästetorhüter Amann zum Eckball. Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste auf 2:0. Zunächst scheiterte Bohlander an FC-Torhüter Schmeh, den Nachschuss verwertete Mendes.

Gäste kontrollieren die Partie nach Belieben

In der zweiten Hälfte dasselbe Bild. Die Gäste kontrollierten das Spiel nach Belieben. Folgerichtig fiel das 0:3 in der 57. Minute durch ein Freistoßtor von Gnaglo. Nur zwei Minuten später erhöhte Bohlander auf 4:0 für Rielasingen-Arlen II. In der 61. Minute entschied der gut leitende Schiedsrichter Baumert zurecht auf Strafstoß für die Gäste, den Bakici sicher zum 5:0 verwandelte. In der letzten halben Stunde spielten die Gäste das Spiel souverän zu Ende, ohne von den Steißlingern irgendwie gefährdet zu werden. Die hatten sich dann auch ihrem Schicksal ergeben.

Tore: 0:1 (4.) Bohlander, 0:2 (45.) Mendes, 0:3 (57.) Hermelio Gnaglo, 0:4 (59.) Bohlander, 0:5 (61./FE) Bakici. – SR: Baumert (Hilzingen). – Z: 105.

