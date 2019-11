von Stefan Heimpel

Die Bauverwaltung informierte in der jüngsten Sitzung den Gemeinderat über die aktuelle Organisation im Winterdienst. Dabei wird es immer schwieriger, Unternehmen zu finden, die mit eigenem Fahrzeug und Gerät den Bauhof unterstützen.

Aktuell ist der Bauhof mit sechs Vollzeitkräften besetzt. Vorgestellt wurde dem Gemeinderat auch der neue Bauhofleiter Daniel Roth. Von den Mitarbeitern haben zwei den Lastwagen-Führerschein und vier den Führerschein bis 7,5 Tonnen.

Christine Breithut (links) von der Bauverwaltung informiert den Gemeinderat über die aktuellen Planungen für den Winterdienst und stellt auch den neuen Bauhofleiter Daniel Roth (rechts) den Gemeinderäten vor. | Bild: Stefan Heimpel

Vier städtische Fahrzeuge im Einsatz

Es wurde auch der Zustand der vier Fahrzeuge dargestellt. Der Bauhof verfügt über einen großen Lastwagen, der allerdings bereits 18 Jahre alt und entsprechend anfällig ist. Mit einem Ausfall sei daher zu rechnen. Auch das Streugerät ist 18 Jahre alt. Erst ein Jahr alt ist ein Multicar Fumo, allerdings ist sein Streugerät erneuerungsbedürftig. Es existiert noch ein gleichartiges elf Jahre altes Fahrzeug, das als Ersatz und im Sommer eingesetzt wird.

Ein weiterer Multicar Tremo ist sechs Jahre alt und in ordentlichem Zustand, hieß es, allerdings sehr wartungsintensiv und mit hohen Reparaturkosten verbunden. In einem passablen Zustand ist auch ein Baggerlader, der nur zum Abfahren des Schnees genutzt wird. Erneuert werden sollte darüber hinaus die Schneefräse.

15 Fremdleister helfen mit

Zusätzlich wird der Winterdienst durch 15 Fremdleister unterstützt. Vier von ihnen haben größere Bereiche abzudecken, sodass sie je nach Witterung mehr als acht Stunden pro Tag im Einsatz sind. Alle Dienstleister bringen ihre eigenen Fahrzeuge und zumeist auch ihre eigenen Winterdienstgeräte zum Einsatz. Bei der Kostenentwicklung für diese Fremdleistungen lässt sich gut der jeweilige Winter ablesen. 2014 waren die Kosten außerordentlich niedrig mit etwa 29 000 Euro, im Jahr darauf mit 86 000 Euro lagen sie am höchsten. Im vergangenen Jahr betrugen die Kosten 75 000 Euro.

Landwirte fürchten Salzschäden

Allerdings wird es immer schwieriger, entsprechende Fremdleister zu finden. Landwirte setzen ihre Schlepper beispielsweise wegen des aggressiven Salzes nur noch zur Schneeräumung ein. Es gibt zwar Unternehmer, die ihre Fahrzeuge speziell für den Winterdienst anschaffen und daher auch überwiegend nur im Winter einsetzen können, sie brauchen aber dann sogenannte Vorhaltepauschalen, um ihren Betrieb einigermaßen wirtschaftlich betreiben zu können.

Streusalzverbrauch steigt ständig

Die zu zahlende Vergütung werde sich in den nächsten Jahren sicherlich deutlich erhöhen, so die Verwaltung. Verändert hat sich durch das Klima auch der Streusalzverbrauch. Denn die Winter werden wärmer, feuchter und die Temperaturen sehr wechselhaft, was häufig nachts und in den Morgenstunden zu gefährlicher Straßenglätte führt. Vor allem an den Steilstrecken und in den Außenbereichen ist daher fast regelmäßig Einsatz von Streusalz nötig, wurde berichtet.

Sicherheit für Milchfahrzeuge und Rettungsdienst

Vor allem in Urach wurde der Einsatz von Streusalz in den vergangenen Jahren immer mehr gewünscht, um ein sicheres Befahren vor allem durch die Milchfahrzeuge und größere Lieferwagen sowie den Rettungsdienst zu gewährleisten. Lag der Salzbezug 2015 noch bei 260 Tonnen, stieg er bis zum vergangenen Jahr auf 343 Tonnen. Auch in diesem Jahr wurden bereits 105 Tonnen bezogen, Bezugsrechte für weitere 300 Tonnen liegen vor.

„Nicht zu viel machen“

Rüdiger Hirt dankte der Verwaltung, dass einmal die Kosten und Zusammenhänge umfassend dargestellt wurden. Wichtig wäre auch noch eine Zeiterfassung beim Bauhof, um die dort entstehenden Personalkosten besser kalkulieren zu können. Dabei müsse man auch immer im Auge haben, nicht zu viel zu machen. Man müsse sensibler werden: „Es muss nicht immer geräumt werden!“

Parkende Autos behindern Räumung

Kämmerer Armin Pfriender machte deutlich, dass auch er froh wäre, wenn weniger Kosten entstünden. Aber die Infrastruktur wird immer mehr ausgebaut, es sind also immer mehr Straßen zu räumen. Und auch gerade in den Wohngebieten ist die Räumung mit mehr Aufwand und mit entsprechenden Verzögerungen verbunden, beispielsweise durch parkende Autos.