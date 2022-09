Villingen-Schwenningen vor 28 Minuten Zwei alte Kriminalfälle wieder aufgenommen: Auch der von Liselotte B. ist darunter Mit modernsten Mitteln versucht die Kriminalpolizei, den Täter auf die Spur zu kommen. Auch ungeklärte Cold Case-Fälle aus Villingen sind darunter.

Auch in Villingen ist die Polizei (Symbolbild) einem zurückliegenden, bisher ungeklärten Kriminalfall auf der Spur. In einem Villinger Wohngebiet wird in den letzten Augusttagen ein Garten abgesucht.