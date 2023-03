Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Wo Herz und Kopf entscheiden – Zu Besuch in Wilhelm Feldes Schuhreparaturwerkstatt

In VS gibt es einen Schuhmacher, der liebt sein Handwerk. Immer ist er am Reparieren. „Ich kann nicht anders“, sagt Wilhelm Felde. Der Laden brummt. Aber die Kasse?