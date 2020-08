Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Warum nach 30 Jahren die Sirenen wieder heulen

Der erste bundesweite Warntag des Zivilschutzes findet am 10. September statt. In VS haben viele Sirenen längst ausgedient. Modernisierung würde rund eine halbe Million Euro kosten, für die kein Geld vorhanden ist. Doch der Zivilschutz hat die Anlagen wieder entdeckt.