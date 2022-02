Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Vulkanausbruch auf der anderen Seite der Erde: Mini-Druckwellen im Schwarzwald gemessen

16.000 Kilometer weiter schlagen nach der zerstörerischen Naturkatastrophe in der Nähe des Inselstaats Tonga beim Hahn-Schickard-Institut in Villingen-Schwenningen die Sensoren an. Wie ist das möglich?