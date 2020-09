Erneut kam es zu einer Vielzahl von Telefonanrufen von falschen Polizeibeamten am gestrigen Montagabend im Kurgebiet von Villingen.

Nachdem die Gauner bereits am Sonntagabend mehrere Anwohner angerufen hatten, riefen sie erneut bei zahlreichen älteren Bürgern an, berichtet die Polizei – in diesem Falle die echte. Die Betrüger gaben sich wieder als Polizeibeamte aus und