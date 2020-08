VS-Villingen vor 20 Minuten

Steine drohen herabzufliegen: Villinger Münsterplatz vorsichtshalber zum Teil abgesperrt

Am kommenden Montag wird die beschädigte Glocke des Villinger Münsters abtransportiert, um in Holland repariert zu werden. Bei den Vorarbeiten – die Glocke ist zu groß fürs Treppenhaus und muss über das Außenfenster geholt werden – wurden nun größere Schäden an der Fassade entdeckt. Der Münsterplatz wurde daher aus Sicherheitsgründen am Dienstag teilweise abgesperrt. Am Mittwoch ist er aber wieder offen.