Technischer Ausschuss stimmt der überarbeiteten Planung für den Erweiterungsbau der Justizbehörden in Villingen einstimmig zu

Einstimmig hat jetzt der Technische Ausschuss eine überarbeitete Planung für den geplanten Erweiterungsbau der Justizbehörden in Villingen-Schwenningen auf dem alten Tonhallengelände in Villingen zugestimmt. Das Land will den Neubau voraussichtlich