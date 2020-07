Villingen-Schwenningen vor 38 Minuten

Spannend wie eine Krimi: Eine Mehrheit im Gemeinderat stimmt für Solarpark an den Spitalhöfen

Die Entscheidung des Gemeinderates über einen großen Freiland-Solarpark auf Feldern an den Spitalhöfen hätte Krimi-Altmeister Alfred Hitchcock kaum spannender inszenieren können. Zuerst stimmte eine Mehrheit des Gemeinderates dafür, solche Anlagen künftig nur auf unrentablen landwirtschaftlichen Flächen zuzulassen. Damit schien für das Projekt in Pfaffenweiler zunächst alles verloren. Doch am Ende kam alles anders.