Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

So läuft ab Dienstag der Badespaß in den Hallenbädern VS

Das Hallenbad Villingen öffnet bereits am 22. September mit Einschränkungen, das Neckarbad Schwenningen folgt am 28. September: Corona fordert in beiden Bädern wie schon im Freibadbetrieb seinen Tribut.