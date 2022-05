In der Nacht zum Sonntag rücken mehrere Feuerwehren zu einem Großeinsatz nach Klengen aus. Die Hausbewohner können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Keine Verletzten gemeldet.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 2.40 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Hauptstraße im Brigachtaler Ortsteil Klengen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand, heißt