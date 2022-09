Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Nordstetten wehrt sich weiter gegen B523-Anbindung – Jetzt mit XXL-Protestplakaten

Der Protest der Nordstettener Bürger gegen die geplante Anbindung an die B523-Erweiterung geht in die nächste Runde. An beiden Ortseingängen hat die Interessengemeinschaft jetzt zwei große Plakate aufgestellt.