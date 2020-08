VS-Villingen 18. August 2020, 12:39 Uhr

Nach der Glocke ist vor der Sanierung: Die Münstertürme müssen saniert werden

Die Glocke am des Nordturms am Villinger Münster wurde am Montag erfolgreich herausgeholt, um in den Niederlanden repariert zu werden. Im Zuge der Vorarbeiten haben die Arbeiter nun festgestellt, dass der gesamte Nordturm sanierungsbedürftig ist. Angesichts dieses Befunds soll nun auch der Südturm auf Schäden untersucht werden.