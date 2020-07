Auf über 14 Millionen Smartphones wurde die Corona-Warn-App des Robert Koch Institutes seit dem Start vor zwei Wochen bereits installiert. Der SÜDKURIER hat getestet, wie es mit der Verbreitung in der Villinger Innenstadt aussieht.

Sind Menschen in der Doppelstadt beim Thema Corona vorsichtiger, als anderswo in Deutschland? Ein wenig vielleicht, darauf deutet unsere Auswertung von mehreren Tausend Datensätzen hin, die wir kürzlich in der Villinger Innenstadt aufgezeichnet