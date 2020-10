Wie gehen Schüler, Lehrer und Eltern in der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler mit der Maskenpflicht auch im Unterricht um?

Montagmorgen um halb Acht an der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler – aus allen Richtungen strömen die Schüler und Lehrer schnellen oder gelegentlich auch eher gemächlichen Schrittes in Richtung der Schulgebäude. Elterntaxis fahren vor und