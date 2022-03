Schmutzige Gerätschaften, braune und rote Lebensmittelrückstände, Schimmel – die Lebensmittelüberwachung des Kreises beanstandet die Verhältnisse der Metzgerei Gür. Was sagt der Inhaber dazu?

Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ist, wie der Name sagt, unter anderem für die Kontrolle der Hygiene in Betrieben des Schwarzwald-Baar-Kreises zuständig, die mit Lebensmitteln zu tun haben.Bei einer Kontrolle am 27. Januar bei