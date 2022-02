Newsticker vor 5 Minuten

Fasnetmentig in Villingen: Buntes Narrentreiben in der Innenstadt

Was ist los an diesem Fasnetmentig ohne Maschgerelauf der Narrozunft und ohne historischen Umzug? Der SÜDKURIER berichtet hier laufend aktuell über das närrische Geschehen in Villingen am Montag.