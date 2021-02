Nach dem Bekleidungs-Outlet „TK-Maxx“ lässt sich jetzt ein Schuh-Outlet am Villinger Marktplatz nieder.

Im Herzen der Innenstadt will sich ein zweites Outlet-Geschäft in Villinger Bestlage etablieren. Vis a vis der Filiale von „TK Maxx“, einem Bekleidungs-Outlet, eröffnet demnächst im ehemaligen Haux-Gebäude am Villinger Marktplatz eine