Villingen-Schwenningen vor 31 Minuten

Ein Jahr schon gibt es die kleinen E-Roller in Villingen-Schwenningen: So soll es nun weitergehen

Seit einem Jahr die E-Roller der Firma Zeus schon in VS zu sehen. Bedeutet: Die Probezeit, in der Anbieter und Stadt herausfinden wollten, wie die kleinen Flitzer angenommen werden, ist vorbei. Wie lautet das Fazit?