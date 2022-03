Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Abstandsregeln ade: Ist die wilde Fasnet aus dem Ruder gelaufen?

Tausende Besucher am Montag dicht an dicht auf der Villinger Straßenfasnet. Ist halb Villingen nächste Woche in Isolation und Quarantäne? Das sagt Anselm Säger, der Chef der Historischen Narrozunft dazu.