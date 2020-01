Villingen-Schwenningen vor 13 Stunden

Wenn Zahlen und Buchstaben nur reiner Kauderwelsch sind: Gruppe für Kinder mit Lese- und Rechen-Schwäche

Eltern in VS gründen eine Gruppe, um ihren Kindern mit Lese-, Rechtschreib- und Rechen-Schwäche besser helfen zu können. Tipps und Wissen werden so einfacher geteilt.