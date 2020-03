Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus – So gehen Kirchen, die Moschee und die israelitische Kultusgemeinde in VS mit der Ansteckungsgefahr um

Noch gibt es in Villingen-Schwenningen keinen bestätigten Coronavirus-Fall. Damit das auch weiterhin so bleibt, haben Glaubensgemeinschaften in der Doppelstadt einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Welche das sind? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.