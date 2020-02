Angehörige aus Pfaffenweiler empört über das VS-Klinikum. Am nächsten Tag ging es dem 71-Jährigen noch schlechter. Mehrere Tage schwebte er in Lebensgefahr

Wie kommt das Schwarzwald-Baar-Klinikum dazu, einen schwerkranken Patienten, der in der Notaufnahme schläft, mitten in der Nacht und ohne Rücksprache mit den Angehörigen per Taxi nach Hause zu schicken? Das wollen die Ehefrau und die Tochter des