Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, das leerstehende Altenheim in der Schertlestraße als Unterkunft herzurichten. Die Zukunftspläne verzögern sich damit.

Seit Ende 2019 steht das Heilig-Geist-Spital in der Schertlestraße in Villingen leer. Jetzt wird das Gebäude als große Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Nach Mitteilung der Stadt können in dem ehemaligen Alten- und Pflegeheim bis zu 415