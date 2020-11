Ohne Mitarbeiter ist die Unterkirnacher Praxis in Gefahr.

Der Fortbestand der Zahnarztpraxis in Unterkirnach ist mittelfristig in Gefahr. Diese Aussage von Zahnarzt Gottfried Käs klingt deutlich. Von vier Stellen kann er in seiner Praxis aktuell nur zwei besetzen.Seit Januar 1987 hat Gottfried Käs seine