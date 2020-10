Tuttlingen Nur für Abonnenten vor 52 Minuten

Corona-Inzidenzwert erreicht am Mittwoch bisher höchsten Punkt

Der Landkreis Tuttlingen meldet heute, am 14. Oktober, vier neue Corona-Infektionen. Sie sind laut einer Mitteilung der Pressesprecherin Julia Hager in zwei Fällen der Stadt Tuttlingen und in jeweils einem Fall den Gemeinden Immendingen und Wurmlingen zuzuordnen.