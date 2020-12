von Hans-Jürgen Kommert

Ergiebige Schneefälle kennzeichneten den Wochenstart in den höheren Lagen des Schwarzwalds. Grund genug auch für die Bauhöfe der Raumschaft Triberg, die Spurgeräte in Gang zu setzen, um wenigstens die Loipen für Gäste und vor allem die Einheimischen zu spuren.

Loipen schnell hergerichtet

„Wir haben gleich am Montag, nach den ausgiebigen Schneefällen der Nacht zuvor, bereits um 9 Uhr damit begonnen, die Loipen zu richten“, bestätigten sowohl Schonachs Bürgermeister Jörg Frey als auch der Leiter der Tourist-Info, Andreas Schätze. Soweit bekannt, seien schon früh die ersten Langläufer unterwegs gewesen. Da es am Dienstag lange gestürmt habe, konnte man erst gegen 11 Uhr das Spurgerät auf die Loipen schicken.

Auch im Weißenbachtal sind die Strecken parat

Auch in Schönwald wurde alles gespurt, außer der Schaibenloipe. Besonders beliebt bei vielen ist die Loipe im Weißenbachtal, der Rothaus-Arena. Dort ist infolge der Corona-Sportstättenverordnung zwar der Schießstand geschlossen, was aber weder dem gepflegten Skaten wie auch dem klassischen Parallelstil einen Abbruch tut, die dortigen Loipen sind gespurt.

Einstiegsstellen zum Teil arg überlastet

Anders als bei den Alpin-Disziplinen ist man ja beim Langlauf nicht auf Anstehen am Lift angewiesen, so dass man tatsächlich eher für sich läuft und praktisch automatisch Abstand hält – und für den Körper bringt der Sport nach den üppigen Weihnachtsessen bekanntlich auch eine echte Entlastung. Bereits reklamiert wurde von einigen Läufern allerdings, dass die Einstiege in die Loipe teilweise doch arg überlastet seien.

Hier fehlt es noch an Schnee

Triberg vermeldete Mitte der Woche auf Nachfrage, dass die Panorama-Loipe „Geutsche“ derzeit noch nicht gespurt sei. Wie Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, sei man täglich am Prüfen. Doch bis dato lautete die Meldung: „Der Schnee reicht vor allem in den Waldgebieten nicht aus. Es ist noch zu wenig Untergrund da“. Wie Arnold betonte, werde man die Schneelage weiterhin im Blick haben.