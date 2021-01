von Christel Börsig Kienzler

Verkehrschaos in Triberg: Der kräftige Schneefall am Dienstag wurde auch einem Lastwagenfahrer zum Verhängnis. Er war am Abend mit seinem Gefährt auf der Hauptstraße in Triberg ohne Schneeketten unterwegs. Der Sattelzug blieb daraufhin in Höhe der Postfiliale im Schnee stecken und stand dort noch am Mittwochmorgen. Als ihn gegen 9 Uhr ein mit Schneeketten ausgestatteter Lastwagen bergwärts überholen wollte, blieb auch dieser auf schneebedeckter Fahrbahn hängen. Ein dritter Lastwagen, der an den beiden bereits stehenden Fahrzeuge auch noch vorbeifahren wollte, blieb ebenfalls hängen. Daher ging nach Auskunft der Triberger Polizei plötzlich gar nichts mehr. Der Boulevard war zu und die Fahrzeuge beziehungsweise Lastwagen stauten sich bis in die Unterstadt. Die Polizei regelte am Mittwoch bis gegen 11.30 Uhr den Verkehr.

Nachdem der dritte Lastwagen wieder richtig auf der Fahrbahn fahren konnte und der Bauhof seinen Räum- und Streueinsatz beendet hatte, konnte auch der zweite Lastwagen seine Fahrt fortsetzen. Der das Verkehrschaos verursachte Fahrer des Sattelzugs mit ausländischem Kennzeichen musste allerdings umdrehen und erhielt eine mündliche Verwarnung. Er war zwar mit Allwetterreifen, aber eben ohne erforderliche Schneeketten unterwegs.