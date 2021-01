von Christel Börsig-Kienzler und Markus Reutter

Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Da gibt es eine gemeinnützige Stiftung, die eigentlich nur Gutes tun will, jedoch ist sie dafür wohl nicht bekannt genug – zumindest in der Raumschaft Triberg. „Die Helmut-Wauer-Stiftung aus Donaueschingen existiert seit 2004 und unterstützt geistig und körperlich behinderte sowie entwicklungsverzögerte Kinder und Erwachsene, die im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnen“, informiert Stiftungsvorsitzender Herbert Reichmann.

Donaueschinger Stiftung existiert seit 2004

Während bereits Behinderten aus verschiedenen Kommunen des Kreises Hilfe zuteil wurde, gab es bislang keine Anträge aus Triberg, Schonach und Schönwald. Der Stiftungsvorstand möchte deshalb auch in dieser Region des Landkreises sein wohltätiges Angebot bekannt machen.

Anträge können auch jetzt noch gestellt werden

Anträge für eine Unterstützung können noch bis Ende Februar gestellt und bei Herbert Reichmann, Im Winkel 9 in 78166 Donaueschingen, eingereicht werden. Dem Antrag seien eine ärztliche Bestätigung sowie ein Kostenvoranschlag für das Projekt oder die Therapie beizulegen, die gefördert werden solle.

Schwarzwald-Baar Warum eine Behindertenbeauftragte nötig ist Das könnte Sie auch interessieren

Mehrfache Zuschüsse sind möglich

„Man kann auch mehrfach Hilfe beantragen, also auch im Folgejahr“, ergänzt Reichmann. Jährlich stünden aus dem Stiftungsertrag rund 7000 Euro zur Verfügung. 2019 hätten neun Projekte aus dem Kreisgebiet unterstützt werden können. Adressaten seien Einzelpersonen und Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten für Menschen mit Behinderungen.

Helfen, wo andere nicht helfen

In Furtwangen werde beispielsweise die Anne-Frank-Förderschule hin und wieder unterstützt, informiert Reichmann weiter. Es handle sich jeweils um Projekte, die von anderen Kostenträgern nicht finanziert würden, aber hilfreich für die Betroffenen seien. Vorzugsweise werde das Stiftungsgeld dem Leistungsträger direkt überwiesen, also im Fall einer Therapie dem Therapeuten, so Reichmann.

Der Hintergrund der Stiftung

Die Stiftung besteht seit mehr als 16 Jahren. Das Kapital stammt aus dem Privatvermögen des kinderlos verstorbenen Ehepaars Wauer. Helmut Wauer war Mitbegründer der Firma Rewa in Blumberg. Das Ehepaar siedelte nach Donaueschingen um, nachdem sich Wauer aus dem Geschäft zurückgezogen hatte.

Von Anfang an bei der Stiftung tätig ist der aktuelle Vorsitzende Herbert Reichmann. Der pensionierte Banker aus Pfohren wird im Stiftungsrat von Dietmar Schurig aus Donaueschingen und Eleonore Winterhalter aus Riedböhringen unterstützt. Das Trio entscheidet, wer finanziell unterstützt wird. Menschen, die Behinderten finanziell helfen wollen, können auch an die Stiftung spenden und sich dafür eine Spendenbescheinigung ausstellen lassen. Auskünfte: Telefon 0771/1 23 57.