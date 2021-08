von Christel Börsig-Kienzler und Hans-Jürgen Kommert

Die ganze Raumschaft drückte der 30-jährigen Ringerin Aline Rotter-Focken am Montagnachmittag die Daumen. Alle fieberten bei ihrem letzten Kampf ihrer Sportkarriere mit. Wer konnte, feuerte sie zuhause vor dem Fernseher oder im neuen Triberger Event-Kino (TEK) an. Dort verfolgten rund 50 Besucher – die Ringerfamilie Rotter samt Fan-Club und Sportvereinsmitglieder – live den spannenden Wettkampf-Krimi, den sich Rotter-Focken mit der fünffachen Weltmeisterin im Ringen der Frauen-Schwergewichtsklasse bis 76 Kilogramm, der US-Amerikanerin Adeline Gray, lieferte.

Grenzenlose Begeisterung filmt hier Jan Rotter (vorn rechts), um den Augenblick auch für seine Ehefrau Aline zu konservieren, die soeben Gold im spannungsgeladenen Finale gewonnen hat. Bild: Hans Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Erster Applaus flackerte auf, als Gray wegen Inaktivität bestraft wurde und „Ali“ ein Punkt zugesprochen wurde. Als sie dann einen Angriff der Amerikanerin souverän kontern konnte und mit 3:0 führte, war der Jubel der Fans groß. Dieser steigerte sich ins Unermessliche, als Aline sehr schnell auf 7:0 davonziehen konnte. Danach war sie routiniert genug, den Vorsprung zu verwalten, eine Strafe wegen Inaktivität konnte sie locker verschmerzen und siegte mit 7:3.

Bereits nach dem historischen Finaleinzug jubeln Familie Rotter und Vorstandsmitglieder des SV Triberg. Bild: Arnold | Bild: Nikolaus Arnold

Groß war der Jubel, als Rotter-Focken die Sensation zu ihrem Karriereende gelang und somit die bereits am Sonntag schon sichere Silbermedaille noch vergoldete. Die Freude der Fans um den Ehemann der Olympiasiegerin, der mit seinen Eltern auch diesmal im Kino weilte, war riesig. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin einfach nur froh und stolz, dass Alines letzter offizieller Kampf auch ihr zugleich wertvollster Sieg wurde“, zeigte sich Jan Rotter gerührt. Alle Besucher zeigten sich stolz und glücklich. Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold strahlte in die Fernsehkamera des Südwestrundfunks.

Stadt bereitet Empfang vor

Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel verfolgte das nervenaufreibende Finale vor dem Fernseher und jubelte am Ende: „Das hat Aline Rotter-Focken super gemacht. Das ist eine Sensation. Ganz Triberg ist stolz auf sie. Sie ist ein Glücksfall für die Wasserfallstadt. Ihr Sieg der Goldmedaille ist auch eine super Werbung für Triberg. Das gab es hier bislang noch nie. Ich zolle dieser Frau höchsten Respekt für diese Leistung.“ Die Stadt werde für ihre erste Olympiasiegerin, wenn sie nächste Woche wieder zurück sei, einen Empfang geben und sie ihn ihrem „zweiten Zuhause, wie sie selbst vor laufender TV-Kamera sagte, willkommen heißen. „Wir werden uns nicht lumpen lassen“, versprach Strobel und verriet: „Die Banner zu ihrer Begrüßung sind bereits bestellt.“

Nach ihrer Rückkehr aus Tokio wird sich Rotter-Focken zunächst in ihre Heimat in Krefeld zum Feiern begeben. Etwas Offizielles mit dem Sportverein Triberg werde es laut Vorsitzendem Mike Pfaff wegen der Urlaubszeit erst im September geben.

Zuvor wird die erste deutsche Olympiasiegerin im Ringen selbstredend mit ihrer Familie, allen voran Ehemann Jan, feiern. Auch mit ihm zusammen hatte sich die Spitzensportlerin während der Corona-Pandemie akribisch auf dieses Großereignis zum Ende ihrer Sportlerkarriere vorbereitet. „Sie hat viel dafür geopfert, hat morgens manchmal schon um 6 Uhr trainiert, Gewichte gestemmt, das erforderte oft viel Überwindung, Motivation und Ehrgeiz“, erzählte Rotter noch vor dem grandiosen Finale. Zudem sei sie noch im Gesundheitsmanagement bei der Burger-Group in Schonach tätig, wo man der sportlichen Mitarbeiterin ebenfalls die Daumen drückte.

„Sie hat eine olympische Medaille wahrlich verdient, jetzt schon Geschichte geschrieben“, betonte ihr Mann noch kurz vor dem Wettkampf. Dass es am Ende die goldene Medaille werden würde, hatte er zwar gehofft, aber nicht wissen können. „Das Märchen endet schön, man hätte es nicht besser schreiben können“, sagte Jan Rotter schon vor dem sensationellen Sieg seiner Ehefrau am Montag.